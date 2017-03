PSG : Aurier à Lorient, Mavuba s'interroge

Dimanche dernier à Lorient (1-0), le latéral droit du Paris Saint-Germain Serge Aurier (24 ans, 16 matchs en L1 cette saison) avait défrayé la chronique en mettant huit minutes à se préparer sur le bord de la touche pour remplacer Thomas Meunier, blessé. Une attitude incompréhensible pour le milieu de terrain de Lille Rio Mavuba (33 ans, 13 matchs en L1 cette saison), également critique à l'écart de l'entraîneur parisien Unai Emery.

"Aurier ? Parfois, je me dis qu'analyser les choses lorsqu'on n'est pas dedans, c'est compliqué. Je vois qu'Emery a dit qu'il n'y avait pas de problème. Un mec pas habillé ? Non, je ne comprends pas, et j'aimerais qu'il s'exprime là-dessus. Bien évidemment, quand t'es sur le banc, c'est la première chose qu'on te dit, d'être prêt à rentrer, a estimé l'ancien Bordelais au micro de SFR Sport. Ça c'est la base, mais je trouve quand même étonnant qu'Emery dise qu'il n'y a pas de souci. Limite, c'est plus choquant. Parce que l'attitude d'Aurier, déjà je ne la comprends pas trop, mais qu'Emery nous dise ça..."

Il est également fort probable que l'Ivoirien se soit fait remonter les bretelles en interne.