Lyon : la crainte de Génésio avant Paris

Trois jours après avoir obtenu sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa face à l'AS Rome (4-2, 1-2), l'Olympique Lyonnais se rend à Paris ce dimanche (21h) pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Un déplacement périlleux que craint énormément l'entraîneur lyonnais Bruno Génésio.

"Face à la Roma, on a laissé beaucoup de forces physiques, mais aussi mentales, au niveau de la concentration. Il n'y a jamais de bon moment pour prendre Paris. D'une part, parce que c'est une grande équipe, ce sont de grands joueurs, ils ont cette faculté à rebondir. D'autre part, ils ont eu toute la semaine pour préparer ce match, alors que nous, on a laissé beaucoup de forces jeudi, a analysé Genesio en conférence de presse. Mais on a aussi des forces à faire valoir, on ira à Paris avec nos forces et nos convictions. On va essayer d'inquiéter cette équipe de Paris qui est intraitable à domicile."

Une mission certes difficile mais pas impossible.