L1 : Paris SG-Lyon, les compos probables

Le Paris Saint-Germain reçoit l'Olympique Lyonnais ce dimanche (21h) pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Pour ce choc, l'entraîneur parisien Unai Emery doit faire sans Meunier, blessé, et Kimpembe, suspendu. Motta et Matuidi effectuent leur retour dans un groupe sans Krychowiak et Lo Celso, non retenus. Côté lyonnais, le technicien Bruno Génésio est privé de Mammana, blessé, et de Nkoulou, suspendu. Voici la composition probable des deux équipes.

Paris SG : Trapp - Aurier, Marquinhos, Thiago Silva (c), Maxwell - Verratti, Rabiot Matuidi - Di Maria, Cavani, Draxler.

Lyon : Lopes - Rafael, Diakhaby, Yanga-Mbiwa, Morel - Gonalons (c), Tolisso - Valbuena, Fekir, Depay - Lacazette.