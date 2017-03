Angers : le soulagement de Mangani « Par Youcef Touaitia - Le 18/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Passeur décisif puis buteur contre Guingamp (3-0) ce samedi à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1, le milieu de terrain d'Angers Thomas Mangani (29 ans, 27 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a le sourire. Grand artisan du succès du SCO, l'ancien Monégasque va aborder les prochaines échéances avec plus de sérénité. "C'est une belle soirée. Avec 39 points, on se rapproche du maintien. Ce soir, on veut savourer, on est vraiment allé chercher ce résultat. Au mois de janvier, beaucoup de joueurs s'étaient révélés. Il y a de la qualité, il y a des joueurs de talent dans ce groupe. On espère continuer comme ça. On avait à cœur de faire un bon résultat pour accueillir ces équipes avec un peu moins de pression", a estimé Mangani au micro de beIN Sports. Avec ce 5e succès en six rencontres de championnat, le SCO va terminer la saison sans pression. Avec ce 5e succès en six rencontres de championnat, le SCO va terminer la saison sans pression.

