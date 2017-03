Bordeaux : Pallois affiche ses ambitions « Par Youcef Touaitia - Le 18/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Large vainqueur de Montpellier (5-1) ce samedi pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, Bordeaux poursuit son beau parcours en 2017. Le défenseur central Nicolas Pallois (29 ans, 26 matchs et 2 buts en L1 cette saison) estime qu'il faut continuer sur cette lancée pour viser plus haut. "On n'a pas vu un grand Bordeaux, mais on a été efficace devant, et ils nous ont donné un ou deux buts. C'est important pour le goal average, mais il fallait surtout absolument ces trois points, c'est fait, a estimé l'Aquitain au micro de beIN Sports. On regarde devant forcément parce qu'on chasse, mais il n'y a pas de calcul à avoir, on prend les matchs les uns après les autres. Maintenant, il va falloir ramener quelque chose de Nice et continuer à jouer sans se prendre la tête." Grâce à ce succès, Bordeaux, 6e, revient à hauteur de l'Olympique de Marseille, 5e. Grâce à ce succès, Bordeaux, 6e, revient à hauteur de l'Olympique de Marseille, 5e.

