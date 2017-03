L1 : Bordeaux 5-1 Montpellier (fini)

Pourtant dominé pendant les 25 premières minutes, Bordeaux a explosé Montpellier (5-1) ce samedi à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1.

Gonflés à bloc, les Héraultais dominaient largement le début de la partie, mettant une grosse pression sur le but gardé par Carrasso. Mounié n'était pas loin d'ouvrir la marque de la tête sur un bon corner de Boudebouz mais le ballon fuyait le cadre. Malheureusement pour le champion de France 2012, Rolan, parfaitement lancé par Contento, éliminait Pionner d'un coup du sombrero avant d'ouvrir la marque (1-0, 25e).

Sonnés, les joueurs du MHSC craquaient dans la foulée sur une perte de balle terrible de Sessègnon qui profitait à Sankharé (2-0, 30e). Pour ne rien arranger aux affaires montpelliéraines, Hilton concédait sur l'action suivante un penalty transformé par Vada (3-0, 32e). Quel cauchemar pour les visiteurs, qui voyaient même l'arbitre leur refuser un but parfaitement valable de Skhiri pour une position de hors-jeu inexistante...

Dès le retour des vestiaires, Sankharé concédait à son tour un penalty que Boudebouz transformait sans problème (3-1, 47e). Un but qui galvanisait les partenaires de l'Algérien face à des Bordelais beaucoup plus dans la gestion. Mais le talent était bien côté aquitain ce soir et Rolan y allait de son doublé après une superbe action collective (4-1, 76e). Une soirée terrible pour Montpellier qui terminait même à dix après l'expulsion de Congré pour une faute sur Ounas. La réalisation de Malcom en fin de partie était anecdotique (5-1, 90e+1) et ponctuait le festival des Girondins !