L1 : Nantes 1-1 Nice (fini)

A l'issue d'une rencontre intense et disputée, Nantes et Nice ont partagé les points du nul (1-1) ce samedi lors de la 30e journée de Ligue 1.

Conquérants, les Nantais mettaient d'entrée une grosse pression sur l'arrière-garde niçoise. Bien plus tranchants dans les duels, les partenaires de Thomasson, qui obligeait Cardinale à s'employer sur une frappe lointaine, maîtrisaient les débats dans le premier quart d'heure. Et alors que les Aiglons montaient en puissance au fil des minutes, Sala se chargeait de les punir à la suite d'une très belle remise en retrait d'Iloki (1-0, 22e).

Une joie de courte durée puisque Seri trouvait la lucarne droite de Dupé sur la première frappe azuréenne après une action somptueuse initiée par Eysseric et Belhanda (1-1, 28e). Un but délicieux qui ne coupait pas les ailes des Canaris, toujours aussi impliqués dans les duels et impressionnants dans le pressing jusqu'à la pause.

Au retour des vestiaires, les Niçois passaient clairement à la vitesse supérieure même si Cardinale se donnait une frayeur en repoussant sur sa barre une tête pourtant peu dangereuse de Nakoulma. Plus désorganisés et moins impériaux, les locaux retrouvaient néanmoins un second souffle et pressaient de nouveau Nice, débordé suite à deux actions chaudes, dont une frappe monstrueuse de Nakoulma puis une tentative piquée de Sala trop imprécise.

L'éclaircie entrevue en début de seconde période semblait si lointaine que l'OGCN se contentait du résultat nul... Dans une fin de match moins rythmée, les hommes de Lucien Favre ont eu très chaud jusqu'au bout puisque Nakoulma aurait dû bénéficier d'un penalty suite à une intervention musclée d'Eysseric, au grand dam de Sergio Conceiçao. Nice peut s'estimer heureux !