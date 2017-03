Nice : Dante évoque une grosse bataille « Par Youcef Touaitia - Le 18/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Accroché par Nantes (1-1) ce samedi lors de la 30e journée de Ligue 1, Nice a été ralenti dans la course au titre. Malgré tout, le défenseur central azuréen Dante (33 ans, 26 matchs en L1 cette saison) estime que c'est un bon point de pris face à une formation coriace. "C'était une vraie bataille. On l'a vu. Ils ont mis énormément d'engagement, ils ont pressé haut. On a répondu présent. Le championnat continue, a confié le Brésilien au micro de Canal + Sport. C'est clair qu'il y avait des absents, mais il ne faut pas chercher des excuses. Il faut continuer de travailler et regarder de l'avant. L'état d'esprit est bon, c'est le plus important." Avec ce résultat nul, les Aiglons restent 3es au classement à un point du PSG et à 4 unités de Monaco. Avec ce résultat nul, les Aiglons restent 3es au classement à un point du PSG et à 4 unités de Monaco.

