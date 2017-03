Lyon : Depay veut garder Fekir et Lacazette

De plus en plus impressionnant au fil des semaines, l'attaquant Memphis Depay (23 ans, 9 matchs et 5 buts en L1 cette saison) retrouve le sourire avec l'Olympique Lyonnais. Forcément, le Batave voit loin et espère continuer l'aventure avec les meilleurs éléments, parmi lesquels Nabil Fekir (23 ans, 24 matchs et 6 buts en L1 cette saison) et Alexandre Lacazette (25 ans, 23 matchs et 22 buts en L1 cette saison). Alors que les deux Gones sont sollicités à l'étranger, l'ex-Mancunien a envoyé un message clair pour tenter de les retenir.

"Fekir et Lacazette. J'espère vraiment que je pourrai les convaincre de rester mais on verra. (...) Si chaque saison il marque plus de 25 buts, c'est compliqué de garder un joueur comme Alexandre Lacazette", a évoqué le Néerlandais au micro de beIN Sports.

Avec ces trois-là, l'OL dispose tout de même d'une très belle attaque, qui pourrait faire énormément de dégâts si elle était reconduite la saison prochaine.