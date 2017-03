Wolfsbourg : l'heure est venue pour Rodriguez « Par Youcef Touaitia - Le 18/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Élément essentiel de l'effectif de Wolfsbourg, le latéral gauche Ricardo Rodriguez (24 ans, 23 matchs et 2 buts en Bundesliga cette saison) devrait quitter le championnat allemand l'été prochain. Déjà proche d'un départ l'hiver dernier, le Suisse est fin prêt à franchir un palier en rejoignant un cador européen. "Il a passé plus de cinq ans en Bundesliga et je pense qu'au terme de la saison, il est possible qu'il change d'air. Le joueur pourrait changer de club pour en rejoindre un plus grand. Il est l'un des rares en Europe à pouvoir jouer en tant que défenseur central ou latéral gauche", a confié son agent Gianluca Di Domenico sur les ondes de Radio CrC. Cible prioritaire du Paris Saint-Germain et de l'Inter Milan, l'Helvète ne devrait pas avoir de mal à trouver un point de chute. Cible prioritaire du Paris Saint-Germain et de l'Inter Milan, l'Helvète ne devrait pas avoir de mal à trouver un point de chute.

