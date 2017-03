PSG : Cavani se méfie de Lyon « Par Youcef Touaitia - Le 18/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dimanche (21h), le Paris Saint-Germain affrontera l'Olympique Lyonnais lors de la 30e journée de Ligue 1. Une rencontre au sommet que redoute l'attaquant parisien Edinson Cavani (30 ans, 27 matchs et 27 buts en L1 cette saison), très élogieux à l'égard des Gones. "On sait qu'avant de rejoindre nos sélections nationales respectives, nous avons un gros match à jouer face à Lyon. C'est une équipe qui travaille bien, qui est compétitive, toujours en haut de classement, et un grand club, a assuré l'Uruguayen au micro de PSG TV. Mais il faut surtout penser à nous, à notre travail, et à bien préparer ce match pour aller chercher les trois points et continuer à enchaîner les victoires." Pour obtenir un cinquième titre consécutif, Cavani et les siens devront prendre le dessus sur des Lyonnais en forme ces dernières semaines. Pour obtenir un cinquième titre consécutif, Cavani et les siens devront prendre le dessus sur des Lyonnais en forme ces dernières semaines.

