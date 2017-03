L1 : le classement provisoire

Accroché par Nantes (1-1) ce samedi lors de la 30e journée de Ligue 1, Nice n'en profite pas et reste 3e du championnat, à un petit point du Paris Saint-Germain et à quatre de Monaco. De leur côté, les Canaris restent 10es et se rapprochent un peu plus du maintien.

Pos Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff 1 Monaco 68 29 21 5 3 84 26 +58 2 Paris SG 65 29 20 5 4 58 20 +38 3 Nice 64 30 18 10 2 48 24 +24 4 Lyon 50 28 16 2 10 59 32 +27 5 Marseille 46 30 13 7 10 43 37 +6 6 Bordeaux 43 29 11 10 8 37 36 +1 7 St Etienne 41 29 10 11 8 33 24 +9 8 Guingamp 38 29 10 8 11 37 36 +1 9 Rennes 38 29 9 11 9 28 33 -5 10 Nantes 38 30 10 8 12 28 44 -16 11 Toulouse 36 29 9 9 11 32 33 -1 12 Angers 36 29 10 6 13 28 38 -10 13 Metz 35 29 9 8 12 29 53 -24 14 Lille 34 30 9 7 14 29 37 -8 15 Montpellier 33 29 8 9 12 42 49 -7 16 Caen 32 29 9 5 15 31 48 -17 17 Dijon 28 29 6 10 13 38 46 -8 18 Nancy 28 29 7 7 15 19 37 -18 19 Bastia 25 30 5 10 15 24 44 -20 20 Lorient 22 29 6 4 19 29 59 -30