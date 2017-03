PHOTOS : 2 avions, 2 messages pour Wenger

Alors qu'Arsenal affronte West Bromwich Albion en ce moment, deux avions ont survolé le stade des Hawthorns avec deux messages bien différents. D'abord, une banderole anti-Wenger "No contract #Wenger Out" ("Pas de contrat, Wenger dehors"). Puis une autre pro-Wenger "In Arsene we trust #RespectAW" ("Nous croyons en Arsène, respect AW").

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Wenger n'a pas encore annoncé s'il décidait de prolonger alors qu'il possède une proposition pour deux années de plus.

Deux banderoles durant West Brom - Arsenal