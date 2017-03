PSG : Emery veut confirmer "l'accident"

Le Paris Saint-Germain affronte Lyon dimanche (21h) en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Pour ce premier gros choc depuis la claque reçue face au FC Barcelone (1-6), Unai Emery veut en profiter pour prouver qu'il ne s'agissait que d'un accident.

"Nous voulons montrer que nous sommes bien. Nous voulons avoir la confiance des supporters et c'est une bonne opportunité dimanche de montrer que l'équipe maintient la même exigence. On doit s'améliorer sur quelques résultats à la maison, c'est vrai. On a gagné le dernier match de justesse et on a fait quelques matchs nuls. On a une grande motivation de montrer que Barcelone n'était qu'un accident", a assuré le coach parisien en conférence de presse.

Deuxième à trois points de Monaco, le PSG n'a pas le droit à l'erreur face à l'OL.