Nice : Balotelli pousse un coup de gueule

Récemment interrogé par RMC, Mario Balotelli (26 ans, 16 matchs et 10 buts en L1 cette saison) s'était notamment exprimé sur Edinson Cavani, qu'il ne considérait pas comme un phénomène contrairement à Angel Di Maria ou Radamel Falcao. Des propos qui ont fait parler sur la toile alors que l'attaquant de Nice regrette que certains médias n'ont choisi de diffuser que ce passage.

"J’ai parlé des jeunes joueurs de talent, du racisme, de l’Italie... Et tout ce que vous retenez, c’est l’histoire avec Cavani. Vous êtes ridicules, franchement. Cavani est un grand joueur, je le respecte en tant que buteur, mais en France, le toucher de balle d’un phénomène, je l’attribue uniquement à Di Maria et Falcao. Et alors ? Sérieusement, ne me demandez plus d’interviews à l’avenir", a lancé l'Italien sur son compte Instagram.

Dans son interview, Balotelli avait aussi évoqué l'arbitrage en L1 ( voir ici ), les insultes racistes à Bastia ( voir ici ) ou encore son avenir à Nice ( voir ici ).