Man City : Touré discute avec d'autres clubs !

Man City : Touré discute avec d'autres club s ! « Par Romain Rigaux - Le 18/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé possible partant l'été prochain, Yaya Touré (33 ans, 16 matchs et 4 buts en Premier League cette saison) ne sait toujours pas si Manchester City souhaite le conserver alors que son contrat se termine en juin. Son agent Dimitri Seluk a donc décidé de mettre la pression et annonce des discussions avec d'autres clubs. "Depuis hier, nous avons officiellement démarré les négociations avec plusieurs clubs au sujet de son futur. Nous avons attendu jusqu'au 15 mars pour voir ce que Manchester City allait dire mais pour l'instant ils n'ont pas bougé. J'ai parlé avec des clubs dans différents pays, notamment l'Italie et l'Espagne", a indiqué le représentant du milieu de terrain ivoirien à Sky Sport. Et un départ chez l'ennemi de United n'est pas à écarter pour son agent. "Pourquoi pas ? José Mourinho est un très bon coach, et Yaya a déjà côtoyé Zlatan Ibrahimovic à Barcelone", a assuré Seluk. Avis aux amateurs. Et un départ chez l'ennemi de United n'est pas à écarter pour son agent. "Pourquoi pas ? José Mourinho est un très bon coach, et Yaya a déjà côtoyé Zlatan Ibrahimovic à Barcelone", a assuré Seluk. Avis aux amateurs.

