Arsenal : Monreal pointe un problème

Si Arsène Wenger est pointé du doigt par les supporters suite aux récents mauvais résultats d'Arsenal, les joueurs n'ont pourtant peut-être pas tout fait pour faire mieux. Le latéral gauche des Gunners, Nacho Monreal (31 ans, 24 matchs en Premier League cette saison), évoque un manque d'engagement. "Nous avons eu des matchs difficiles, mais peut-être que notre engagement n'a pas été suffisant dernièrement. Dans les derniers matchs, nous n'avons pas joué notre jeu et c'est peut-être pourquoi nous avons perdu trop de fois. (...) Lorsque vous perdez un, deux ou trois matchs dans un court laps de temps, c'est évidemment difficile parce que votre confiance baisse. Nous devons gagner quelques matchs et je suis sûr que l'équipe remontera", a expliqué l'Espagnol à Arsenal Player. Le club londonien reste sur cinq défaites lors de ses huit derniers matchs. Eliminé de la Ligue des Champions par le Bayern Munich (1-5, 1-5), Arsenal est aussi hors course pour le titre de champion d'Angleterre avec 16 points de retard sur Chelsea.

