Lyon : le PSG toujours favori pour Aulas

Par Romain Rigaux - Le 18/03/2017

Deuxième de Ligue 1 avec 65 points, le PSG est à la lutte avec Monaco (68 points) et Nice (63 points) pour le titre. Pour Jean-Michel Aulas, les Parisiens restent les favoris dans ce championnat. "A mon sens, le PSG reste le favori pour le titre de champion de France. D'abord pour la qualité de son effectif. Ensuite, Monaco poursuit sa route en Ligue des Champions et peut aller très loin. En tout cas, cela va forcément leur bouffer de l'énergie. Enfin, je pense que le PSG a tellement besoin de se faire pardonner son élimination en Ligue des champions que cette déception va les pousser dans leurs retranchements", a déclaré le président de l'OL au quotidien Le Parisien. Une manière aussi de mettre un peu plus de pression sur les épaules des joueurs parisiens avant le choc PSG - Lyon de dimanche (21h).

