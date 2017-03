Lyon : Depay ne comprenait pas Mourinho

De plus en plus performant avec l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay (23 ans, 9 matchs et 5 buts en L1 cette saison) n’est jamais parvenu à hausser son niveau de jeu sous les ordres de José Mourinho à Manchester United. Très peu utilisé chez les Red Devils avant son départ (4 apparitions en Premier League cette saison), l’attaquant néerlandais estime qu’il méritait pourtant sa chance.

"Je n'ai aucune rancoeur, j'ai fait ce que je devais faire à l'entraînement, a confié l’ancien joueur du PSV Eindhoven à beIN Sports. Bien sûr, je n'ai pas compris les choix, mais c'est le boss, c'est lui qui fait ses choix et je dois l'accepter. Je pense que je n'étais pas assez bon pour lui, mais tant pis si je montre mes qualités ici aujourd'hui. Je vais revenir au top et on verra ce qu'il se passera."

Une manière de prendre sa revanche sur Mourinho, qui a sûrement vu le bijou du Lyonnais face à Toulouse (4-0) dimanche dernier ().