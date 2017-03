OM : Garcia lucide sur le spectacle offert « Par Eric Bethsy - Le 18/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après le match nul à Lille (0-0) vendredi en championnat, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Rudi Garcia a reconnu que le spectacle n’était pas au rendez-vous. En cause selon lui, un manque de liaison entre les lignes marseillaises. "Ce n'était pas un grand match, a commenté le technicien. Il y a eu peu d'occasions. Les deux équipes ont bien défendu et mal attaqué. Ce n'était pas un match très agréable à regarder pour les spectateurs et à jouer pour les joueurs. (...) Le gros souci a été l'utilisation du ballon. Quand on l'a eu, on n'a rien fait et c'est difficile dans ces conditions de ramener une victoire. On a trop subi l'impact des Lillois. On a beaucoup joué latéralement et vers l'arrière et trop allongé le jeu. On manquait de liant. Mais c'est un point à l'extérieur qui comptera." Toujours cinquième, l’OM prend provisoirement 3 points d’avance sur les Girondins de Bordeaux. Toujours cinquième, l’OM prend provisoirement 3 points d’avance sur les Girondins de Bordeaux.

