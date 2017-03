Lille : F. Béria - "pas tant d'écart" Par Romain Rigaux - Le 17/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lille s'est heurté à une solide équipe de l'OM (0-0) ce vendredi à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1. Après la rencontre, le défenseur Franck Béria (33 ans, 22 matchs et 1 but en L1 cette saison) était plutôt satisfait de l'état d'esprit affiché par les Dogues. "On a fait dans l'esprit un bon match. Bien sûr, il manque de la précision dans le dernier geste mais on jouait un grand match contre une équipe qui joue l'Europe alors que nous jouons le maintien. Sur l'engagement, je sais pas si on a vu tant d'écart que ça. L'OM est une bonne équipe techniquement, ils ont des armes offensives, mais en jouant dans cet état d'esprit, on va pouvoir faire quelque chose", a déclaré le capitaine lillois au micro de Canal+ Sport. Le LOSC est 14e à six points du barragiste, Nancy. Le LOSC est 14e à six points du barragiste, Nancy.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+