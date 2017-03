L1 : Lille 0-0 Marseille (fini)

En déplacement sur la pelouse de Lille, Marseille ramène le point du match nul (0-0) ce vendredi soir, à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1.

Le gros pressing imposé par les Lillois dès l'entame de la rencontre perturbait beaucoup des Marseillais incapables de poser le jeu. Dominateurs, les Dogues se procuraient la première grosse occasion par De Préville dont le tir passait tout près du montant de Pelé. Si l'OM restait sérieux défensivement, les hommes de Rudi Garcia, agacé sur le bord du terrain, perdaient trop rapidement le ballon en abusant d'un jeu long et direct.

Il fallait attendre un peu plus d'une demi-heure pour voir le premier tir cadré du match sur une tentative de Cabella bien captée par Enyeama. Si le LOSC restait globalement dans la moitié de terrain marseillaise, les joueurs de Franck Passi avaient un peu trop de déchet dans leur jeu pour réellement inquiéter une défense marseillaise rigoureuse.

Au retour des vestiaires, les spectateurs du stade Pierre-Mauroy avaient un peu plus d'occasions à se mettre sous la dent avec notamment deux tentatives de Thauvin et Cabella qui obligeaient Enyeama à s'employer. Lille continuait de dominer et il fallait des interventions précieuses de Sanson et Fanni pour empêcher Benzia et Eder de marquer au cours de ce second acte. Et quand Eder prenait le dessus sur les défenseurs, c'est Pelé qui sortait une parade exceptionnelle ! Finalement, le score ne bougeait pas malgré la pression marseillaise en fin de match.

Ce résultat n'arrange personne puisque Lille, 14e, manque l'occasion de grimper au classement, tandis que l'OM, 5e, reste sous la menace de Bordeaux et Saint-Etienne.