L1 : Lille-Marseille, les compos

A l'occasion de la 30e journée de Ligue 1, Lille accueille Marseille ce vendredi (20h45) au Stade Pierre-Mauroy. Pour ses retrouvailles avec l'OM, l'entraîneur lillois Franck Passi est privé de Basa et Mendyl, blessés. En face, le coach marseillais Rudi Garcia retrouve aussi le LOSC et doit composer sans Evra et Diaby, à l'infirmerie, et Vainqueur, suspendu. Voici la composition des deux équipes.

Lille : Enyeama - Corchia, Soumaoro, Alonso, Béria (c) - Amadou, Xeka - Lopes, De Préville, Benzia - Eder.

Marseille : Pelé - Sakai, Fanni, Rolando (c), Bedimo - Lopez, Sertic, Sanson - Thauvin, Cabella, Payet.