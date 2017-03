Lyon : Lacombe se méfie de Besiktas « Par Youcef Touaitia - Le 17/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Opposé à Besiktas lors des quarts de finale, l'Olympique Lyonnais devra se méfier du club turc s'il souhaite rejoindre le dernier carré de la Ligue Europa. Un tirage difficile mais pas insurmontable pour le conseiller du président Jean-Michel Aulas, Bernard Lacombe, qui se veut méfiant. "On connait bien le football turc, du moins lorsque j'ai été footballeur. J'ai connu Galatasaray et Fenerbahçe, c'est chaud, ça sera intéressant face à une bonne équipe. Cette Ligue Europa, c'est la Coupe de l'UEFA, il y a quelques années, elle était plus difficile à gagner que la Ligue des Champions. Chaque année, le champion n'était pas le même. C'est une compétition de haut niveau. Besiktas sera un adversaire difficile. On ne sait pas ce qui pourra se passer, on verra ça dans un mois", a analysé le dirigeant lyonnais au micro de beIN Sports. L'OL recevra à l'aller, le 13 avril, et se déplacera à Istanbul le 20 avril à l'occasion d'une rencontre qui s'annonce bouillante. L'OL recevra à l'aller, le 13 avril, et se déplacera à Istanbul le 20 avril à l'occasion d'une rencontre qui s'annonce bouillante.

