Sondage MF : Leicester ou le Barça pour Monaco ?

Sondage MF : Leicester ou le Barça pour Monac o ? « Par Damien Da Silva - Le 17/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions l'adversaire parfait selon vous pour l'AS Monaco en quarts de finale de la Ligue des Champions. Et sans surprise, Leicester a été désigné comme le tirage le plus abordable pour le club de la Principauté ! Sur les 16 999 votes recensés, vous êtes 53,8% à espérer une confrontation entre les Monégasques et les Foxes ! Mais ensuite, c'est le FC Barcelone qui est cité (16,8%) pour un choc explosif, et une revanche pour les Parisiens. Dortmund (11,1%), le Real Madrid (6,4%), la Juventus (5,2%) et l'Atletico Madrid (3,9%) sont loin derrière. Vous n'avez aucune envie de voir l'AS Monaco tomber contre le Bayern Munich (2,7%). Dès à présent, dites-nous votre avis sur l'absence d'Alexandre Lacazette de la liste en équipe de France de Didier Deschamps. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

