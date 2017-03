Man Utd : Pogba défendu par un ancien du club « Par Youcef Touaitia - Le 17/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cible de nombreuses critiques depuis son retour à Manchester United l'été dernier, le milieu de terrain Paul Pogba (24 ans, 25 matchs et 4 buts en Premier League cette saison) n'est pas épargné en raison de son niveau jugé moyen. Que le Français se rassure, certains anciens des Red Devils n'hésitent pas à sortir de leur silence pour le défendre. Parmi eux, l'actuel attaquant de Mumbai City Diego Forlan (37 ans). "Il y a de nombreux footballeurs coupables de faire des choses pires dans leur temps libre que de montrer une nouvelle coupe de cheveux ou de danser avec leur maman. J’ai vu un joueur perdre son contrat l’autre jour en raison de ce qu’il a dit à propos de son club sur les réseaux sociaux, mais je n’ai pas vu quelque chose de Pogba qui me donnerait un problème si j’étais son manager, a indiqué l'Uruguayen pour The Nacional. Beaucoup de fans - surtout les plus jeunes - aiment ce qu’il fait, quand il chante et danse. Je l’ai entendu dire qu’il n’y a pas de personnages dans le football comme ils ont l’habitude d’être dans la vraie vie. Eh bien, vous avez ici un jeune garçon d’un milieu pauvre en France qui a fait de grandes choses dans le football à un très jeune âge et qui danse en chantant avec des cheveux d’or." Un discours qui devrait faire plaisir à Pogba ! Un discours qui devrait faire plaisir à Pogba !

