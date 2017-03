OM : Doria ne cache pas ses ambitions

Racheté par Frank McCourt en octobre dernier, l'Olympique de Marseille espère rapidement retrouver les sommets du football français. De son côté, le défenseur polyvalent Doria (22 ans, 19 matchs et 1 but en L1 cette saison) ne cache pas ses ambitions avec le club phocéen et souhaite remporter un titre majeur au plus vite.

"J’espère que nous jouerons la Ligue des Champions et que nous nous battrons pour remporter des titres. Ce sont nos intentions et nous voulons aller chercher cela, a confié le Brésilien à Goal. Être champion de France et être de retour sur la scène européenne. C’est le plus important sur les cinq prochaines années."

Pour cela, il va falloir se montrer très sérieux car le Paris Saint-Germain ou encore l'AS Monaco affichent un niveau impressionnant depuis plusieurs saisons désormais.