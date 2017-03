OM : Sanson justifie son arrivée « Par Damien Da Silva - Le 17/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté pour environ 12 millions d'euros cet hiver en provenance de Montpellier, le milieu de terrain Morgan Sanson (22 ans, 8 matchs et 1 but en L1 cette saison) a réalisé de bons débuts à l'Olympique de Marseille. Convoité par d'autres clubs européens dont l'AS Roma lors de la dernière période des transferts, le jeune talent français a justifié son choix de rejoindre l'OM. "Le nouveau projet m’a vraiment plu. Et surtout les personnes qui le conduisent : je les ai senties sérieuses, impliquées. J’ai été surpris par ce parfum de sérénité. Et puis je voulais me confronter à la pression, à la ferveur. L’OM va m’aider à grandir", a estimé Sanson pour le quotidien régional Le Parisien. Bien installé dans l'équipe de Rudi Garcia, le Marseillais va pouvoir s'épanouir sur la Canebière. Bien installé dans l'équipe de Rudi Garcia, le Marseillais va pouvoir s'épanouir sur la Canebière.

