Monaco : Mbappé, Vasilyev évoque son avenir « Par Damien Da Silva - Le 17/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Véritable révélation de la saison sous les couleurs de l'AS Monaco, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 21 apparitions et 10 buts en L1 cette saison) va susciter les intérêts des plus grandes formations européennes dans les mois à venir. Mais de son côté, le vice-président du club de la Principauté, Vadim Vasilyev, se veut rassurant concernant l'avenir du jeune talent à Monaco. "Kylian est un enfant du club, il incarne la qualité de notre formation, il a des parents qui sont très intelligents et qui connaissent très bien le milieu du foot. On va tout faire pour qu’il reste et il est très possible qu’il soit là la saison prochaine. Je ne vois pas pourquoi il partirait. L'exemple Anthony Martial ? La situation financière n’était pas la même. On avait un gros déficit, en 2015, il y avait les enjeux du fair-play financier, et il fallait vendre. Avec cette qualification, notre budget est équilibré et on n’a pas besoin d’argent, on peut traiter les dossiers au cas par cas. Il y a un projet en marche autour de Kylian", a assuré le Russe dans L'Equipe. Une bonne nouvelle pour l'ASM, même si une offre mirobolante pourrait bien évidemment faire tourner la tête des dirigeants monégasques... Une bonne nouvelle pour l'ASM, même si une offre mirobolante pourrait bien évidemment faire tourner la tête des dirigeants monégasques...

