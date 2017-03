Everton : Lukaku envoie un message à l’Europe « Par Youcef Touaitia - Le 17/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Refusant pour l’instant de prolonger son contrat, qui expire en juin 2019, avec Everton (voir ici), l’attaquant Romelu Lukaku (23 ans, 27 matchs et 19 buts en Premier League cette saison) pourrait découvrir de nouveaux horizons dès l’été prochain. Le Belge semble prêt à tout pour rejoindre un grand club où il pourra prouver sa valeur, et surtout, gagner des trophées. "Tu ne veux pas que les gens se souviennent de toi pour tes objectifs, mais pour les trophées que tu as soulevés. C’est ce que les fans veulent. A un moment, nous devons nous améliorer, nous devons aller chercher des joueurs pour gagner des trophées, a indiqué le Diable Rouge dans des propos relayés par La Dernière Heure. Quand je regarde Suarez, Lewandowski, Benzema et Cavani, je me demande si je peux être à leur niveau. Je vais vous le dire cash : je suis un des meilleurs attaquants de Premier League. J’en suis sûr à 100%. Est-ce que je peux être un des meilleurs du monde ? Certainement. Mais pour cela, vous avez besoin d’une scène sur laquelle vous pouvez montrer ce que vous valez." Avis aux prétendants, déjà nombreux pour l'ancien joueur d'Anderlecht (voir ici). Avis aux prétendants, déjà nombreux pour l'ancien joueur d'Anderlecht ().

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+