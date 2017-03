LdC : le tirage des quarts à partir de 12h « Par Damien Da Silva - Le 17/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Monaco va être fixé ! Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions se déroule ce vendredi en Suisse à partir de 12h. Vainqueur de Manchester City (3-5, 3-1) au tour précédent et dernier représentant français, l’ASM va espérer éviter les grands favoris de la compétition comme le Real Madrid, le FC Barcelone et le Bayern Munich. Sur le papier, Leicester semble le tirage le plus abordable alors que l’Atletico Madrid, le Borussia Dortmund et la Juventus Turin représentent tout de même des adversaires coriaces. Les équipes qualifiées en quarts de finale : AS Monaco, Real Madrid, FC Barcelone, Bayern Munich, Leicester, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Juventus Turin. : AS Monaco, Real Madrid, FC Barcelone, Bayern Munich, Leicester, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Juventus Turin.

