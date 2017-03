EdF : Pogba finalement forfait ?

EdF : Pogba finalement forfai t ? « Par Damien Da Silva - Le 17/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Appelé par le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps pour affronter le Luxembourg, le 25 mars en éliminatoires de la Coupe du monde 2018, et l'Espagne, le 28 mars en amical, le milieu de terrain Paul Pogba (24 ans, 44 sélections et 8 buts) ne devrait pas être en mesure de tenir sa place. Déjà suspendu pour le match face au Luxembourg, le joueur de Manchester United s'est blessé à la cuisse à la 47e minute face à Rostov (1-0) jeudi en Europa League. "Je ne suis pas sûr, mais c'est certain qu'il sera absent à Middlesbrough (dimanche, ndlr) et en équipe nationale", a annoncé l'entraîneur des Red Devils José Mourinho, en estimant l'absence de l'international tricolore à 3 semaines. Puisque Deschamps avait convoqué un groupe élargi de 24 joueurs en raison de la suspension de Pogba, ce dernier ne devrait pas être remplacé. Puisque Deschamps avait convoqué un groupe élargi de 24 joueurs en raison de la suspension de Pogba, ce dernier ne devrait pas être remplacé.

