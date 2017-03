Lyon : le souhait de Valbuena Par Youcef Touaitia - Le 17/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En éliminant l'AS Rome (4-2, 1-2) lors des 8es de finale de la Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais s'est posé en candidat sérieux pour la victoire finale. En tout cas, le milieu offensif Mathieu Valbuena (32 ans, 30 matchs et 8 buts toutes compétitions cette saison) y croit dur comme fer et espère y parvenir. "Je pense que nous avons réussi un grand match. L'état d'esprit a été remarquable. Tous les joueurs sont à féliciter. Il y a eu une grosse débauche d'énergie. On est des compétiteurs, on a envie d'aller au bout. Mais on sait que le chemin est très long", a analysé le Gone au micro de beIN Sports. Pour cela, il faudra afficher un visage aussi séduisant qu'à l'aller et solide qu'au retour. Pour cela, il faudra afficher un visage aussi séduisant qu'à l'aller et solide qu'au retour.

