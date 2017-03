C3 : les sept adversaires possibles de l'OL « Par Youcef Touaitia - Le 16/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Trois ans plus tard, l'Olympique Lyonnais retrouve donc les quarts de finale de la Ligue Europa après avoir éliminé l'AS Rome (4-2, 1-2) lors des 8es de finale. Un sacré coup réalisé par les Gones, qui font désormais partie des épouvantails de la compétition. En effet, parmi les sept adversaires éventuels du club rhodanien, seul Manchester United semble supérieur à l'heure actuelle. Il faudra néanmoins faire attention à Schalke 04, au Besiktas ou encore au Celta Vigo, sans oublier Genk, Anderlecht et l'Ajax Amsterdam. Peu importe l'adversaire, l'OL devra montrer un visage aussi séduisant qu'à l'aller et solide qu'au retour face à la Louve pour croire un peu plus à une place dans le dernier carré de cette épreuve. Rendez-vous ce vendredi (13h) pour connaître le futur adversaire des Lyonnais !

