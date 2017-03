Monaco : Mbappé, Vasilyev ne promet rien « Par Eric Bethsy - Le 16/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré l’intérêt de nombreux cadors européens, l’AS Monaco a toujours fermé la porte à un départ de Kylian Mbappé (18 ans, 21 apparitions et 10 buts en L1 cette saison). Du moins jusqu’à ce jeudi et le passage du vice-président Vadim Vasilyev sur RMC. "Aujourd’hui, avec la qualification, notre trésorerie est bonne, à la différence de l’été 2015 où on avait un déficit très important. Le budget est équilibré, a souligné le dirigeant monégasque. Nous aborderons chaque cas au fur et à mesure. (…) Si Mbappé restera ? Ça n’existe pas. Ni dans le football, ni dans la vie privée, ni dans une société. Je ne peux pas vous répondre." En effet, on n’est jamais à l’abri d’une offre qui ne se refuse pas. En effet, on n’est jamais à l’abri d’une offre qui ne se refuse pas.

