PSG : Motta donne la priorité à Paris « Par Eric Bethsy - Le 16/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Bientôt en fin de contrat, Thiago Motta (34 ans, 24 matchs en L1 cette saison) n’est plus aussi sûr de vouloir quitter le Paris Saint-Germain. La tendance s’est même inversée puisque le milieu de terrain, très convoité, donnera la priorité au club de la capitale si ses dirigeants souhaitent le conserver. "Thiago Motta a le choix, a confié son agent Alessandro Canovi à Tuttomercatoweb. Il est en condition pour faire le choix juste, mais bien sûr, nous donnons la priorité au PSG. Nous ne connaissons pas encore les plans du club, il y a d’autres projets européens ou exotiques qui ont fait leur apparition. S’il y a une continuité à Paris, tant mieux, mais il y a des offres qui abondent encore." L’appel du pied est on ne peut plus clair. L’appel du pied est on ne peut plus clair.

