C3 : Roma 2-1 Lyon (Lyon qualifié) « Par Youcef Touaitia - Le 16/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battu sur la pelouse de l’AS Rome (1-2), ce jeudi soir, lors du 8e de finale retour de la Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais a tout de même réussi à se qualifier pour le tour suivant à la faveur de sa victoire à l’aller (4-2). Mis sous pression par des Romains conquérants, les Lyonnais étaient sauvés par la barre de Lopes sur une frappe terrible de Rüdiger puis par leur portier qui remportait son duel avec Salah. Des interventions cruciales puisque les Gones, sur leur première occasion, trouvait la faille grâce à un coup de tête énorme de Diakhaby sur un coup franc déposé par Valbuena (0-1, 16e). Une avance de courte durée car Strootman remettait les pendules à l’heure sur l’action qui suivait d’une reprise peu académique (1-1, 17e). Dans un Stadio Olimpico en fusion, les joueurs de Bruno Genesio tentaient de calmer la bande à Rüdiger, complètement déchaîné, en ralentissant le jeu. Mais la hargne des Giallorossi était difficile à contenir et il fallait un énorme Lopes pour sauver son équipe juste avant la pause sur une double occasion énorme de Strootman puis sur une belle frappe de Dzeko. Au retour des vestiaires, la Roma accentuait la pression mais ne parvenait pas à faire sauter le verrou adverse. A force de reculer, les Lyonnais se mettaient à la faute tous seuls puisque Tousart marquait contre son camp, contrant un dégagement raté de Jallet (2-1, 61e). Une réalisation qui faisait douter les partenaires de Gonalons, proches de la catastrophe sur une frappe croisée d’El Sharaawy qui effleurait le poteau de Lopes. En difficulté lors du seconde acte, le vice-champion de France jouait plus bas et resserrait les boulons pour éviter de prendre définitivement l’eau. Au fil des minutes, la tension grimpait et Cornet, pourtant seul devant Alisson, manquait un duel crucial qui aurait pu tuer tout suspense. Une action finalement sans importance puisque l’OL résistait jusqu’au bout après plus de 90 minutes de souffrance ! Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

