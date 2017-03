C3 : Roma-Lyon, les compos

L'Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse de l'AS Rome ce jeudi (21h05) dans le cadre des 8es de finale retour de la Ligue Europa. L'OL a pris une belle option à l'aller avec une victoire 4-2. A noter les absences de Depay, non qualifié, Nkoulou et Rybus, non convoqués. Fekir débute sur le banc, Tolisso et Lacazette sont titulaires. Voici la composition des deux équipes.

Roma : Alisson - Rüdiger, Fazio, Manolas - Bruno Peres, Nainggolan, De Rossi (c), Strootman, Mario Rui, - Salah, Dzeko.

Lyon : Lopes - Jallet, Mammana, Diakhaby, Morel - Tousart, Gonalons (c) - Cornet, Tolisso, Valbuena - Lacazette.