Barça : Ronaldinho annonce Neymar Ballon d'Or

Après une période difficile, l’attaquant du FC Barcelone Neymar (25 ans, 22 matchs et 8 buts en Liga cette saison) a retrouvé son meilleur niveau. Et ce n’est pas le Paris Saint-Germain qui dira le contraire… Ni Ronaldinho, totalement sous le charme de son compatriote brésilien, et qui lui prédit un Ballon d’Or dans les années à venir.

"Il est déjà au même niveau que Ronaldo et Messi, a commenté l’ancien Blaugrana pour Gulf News. On espère vraiment qu’il gagnera un jour le Ballon d’Or et qu’il continuera comme ça. Mais il fait déjà partie des meilleurs et ce n’est qu’une question de temps."

A un moment ou à un autre, les deux extraterrestres finiront bien par lui laisser la place.