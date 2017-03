EdF : la Juventus, Deschamps conseille Tolisso « Par Youcef Touaitia - Le 16/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Convoqué pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps, le milieu de terrain Corentin Tolisso (22 ans, 24 matchs et 6 buts en L1 cette saison) a été récompensé pour ses dernières sorties très convaincantes avec l'Olympique Lyonnais. Annoncé avec insistance dans le viseur de la Juventus Turin, le Gone a reçu un conseil de la part du sélectionneur des Bleus. "Pourquoi pas (signer à la Juventus, ndlr) ? Si quelqu’un dit que pour un joueur aller à la Juve c’est un mauvais choix... Après est-ce qu’il est en fin de cycle ? C’est un joueur de l’OL. Partira, partira pas ? Ça regarde son club, son président et les clubs qui le veulent", a confié Deschamps en conférence de presse. En lisant entre les lignes, on comprend bien qu'en rejoignant la Vieille Dame et en s'y imposant, Tolisso pourrait prétendre à une place de manière régulière dans la liste de l'ex-Turinois à l'avenir. En lisant entre les lignes, on comprend bien qu'en rejoignant la Vieille Dame et en s'y imposant, Tolisso pourrait prétendre à une place de manière régulière dans la liste de l'ex-Turinois à l'avenir.

