Lille : Benzia prévient l'OM « Par Youcef Touaitia - Le 16/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce vendredi (20h45), Lille accueille l'Olympique de Marseille pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. L'occasion pour l'attaquant nordiste Yassine Benzia (22 ans, 20 matchs et 3 buts en L1 cette saison) d'envoyer un message à la formation phocéenne. "L'OM ? C'est toujours une grosse affiche. On se doit de l'emporter, peu importe l'adversaire. D'autant que cela fait un bon moment qu'on n'a pas gagné devant nos supporters. Il faudra donc tout mettre en œuvre pour prendre ces trois points. Marseille a une très bonne équipe, des atouts offensifs, mais il faut vraiment remédier à cette crise de résultats à domicile. Pour y parvenir, on devra évoluer en bloc et mettre l'agressivité nécessaire dans ce type de rencontre", a analysé l'Algérien sur le site officiel du club. Sans victoire à domicile en championnat depuis le 10 décembre 2016 face à Montpellier (2-1), les Dogues ont une belle occasion de se réconcilier avec leurs supporters. Sans victoire à domicile en championnat depuis le 10 décembre 2016 face à Montpellier (2-1), les Dogues ont une belle occasion de se réconcilier avec leurs supporters.

