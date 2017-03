EdF : Thauvin sait qu'il revient de loin « Par Youcef Touaitia - Le 16/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur de performances abouties avec l'Olympique de Marseille, l'ailier Florian Thauvin (24 ans, 29 matchs et 10 buts en L1 cette saison) a été convoqué pour la première fois de sa carrière en équipe de France par Didier Deschamps pour les prochains rendez-vous contre le Luxembourg (25 mars) et l'Espagne (28 mars). Une immense fierté pour l'Olympien, conscient qu'il revient de très loin après son expérience récente ratée à Newcastle. "Pour le moment, j'ai un peu de mal à me rendre compte de ce qui m'arrive. Je n'oublie pas les moments compliqués passés en Angleterre, à Newcastle. C'est vraiment une fierté, car j'ai connu des bas, mais je me suis beaucoup battu, a assuré le Phocéen pour L'Equipe. Aujourd'hui, je suis heureux d'être appelé dans cette liste. Je pense aux personnes qui ont compté pour moi, ma famille, mes amis, le club, qui m'a tant apporté, m'a donné cette possibilité d'aller en équipe de France, et les supporters de l'OM." Que de chemin parcouru par Thauvin depuis ses débuts à Grenoble ! Que de chemin parcouru par Thauvin depuis ses débuts à Grenoble !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+