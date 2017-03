Lyon : Lacazette a une énorme cote en Espagne

Lundi (voir ici), nous vous évoquions l’intérêt de plus en plus persistant de l’Atletico Madrid pour l’attaquant Alexandre Lacazette (25 ans, 23 matchs et 22 buts en L1 cette saison). Selon son partenaire du côté de l’Olympique Lyonnais, le milieu de terrain Sergi Darder (23 ans, 19 matchs et 1 but en L1 cette saison), le buteur dispose d’une cote immense en Espagne.

"En Espagne, je peux vous garantir qu'il a la cote. Tout le monde le connaît. On me parle de lui", a assuré l’ancien joueur de Malaga dans les colonnes du quotidien Le Parisien. Lacazette, un avenir en Liga ?