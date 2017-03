Man City : 18 joueurs sur le départ ?

Man City : 18 joueurs sur le dépar t ? « Par Youcef Touaitia - Le 16/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Éliminé par Monaco lors des 8es de finale de la Ligue des Champions (5-3, 1-3), Manchester City va devoir rapidement se remettre de cet échec cuisant. Pour cela, le club anglais pourrait opérer une incroyable lessive lors du prochain mercato estival. Ainsi, The Guardian nous informe que Pep Guardiola souhaiterait se séparer de 18 joueurs de l’effectif des Citizens, et non des moindres. En effet, la publication cite les noms de Vincent Kompany, Aleksandar Kolarov, Fernando, Fabian Delph, Kelechi Iheanacho et Sergio Agüero. En plus de ces six éléments, ceux qui arrivent en fin de contrat en juin prochain ne seront pas prolongés. Parmi eux, Willy Caballero, Pablo Zabaleta, Bacary Sagna, Gaël Clichy, Yaya Touré, Jesus Navas et Tosin Adarabioyo. Enfin, les joueurs prêtés cette saison devraient également être cédés. C’est le cas de Joe Hart, Eliaquim Mangala, Jason Denayer, Samir Nasri et Wilfried Bony. Des ventes estimées à 170 millions d’euros par les dirigeants des Skyblues qui s’apprêtent donc à passer un énorme coup de balai au club. Enfin, les joueurs prêtés cette saison devraient également être cédés. C’est le cas de Joe Hart, Eliaquim Mangala, Jason Denayer, Samir Nasri et Wilfried Bony. Des ventes estimées à 170 millions d’euros par les dirigeants des Skyblues qui s’apprêtent donc à passer un énorme coup de balai au club.

