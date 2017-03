Nantes : Harit fait son mea culpa « Par Romain Rigaux - Le 16/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Amine Harit (19 ans, 23 matchs et 1 but en L1 cette saison) a compris la leçon. Deux semaines après sa mise à l'écart du groupe pro du FC Nantes pour être sorti en boîte de nuit deux jours avant un match contre Dijon, le milieu offensif nantais est revenu sur son erreur en conférence de presse. "C’était logique car je n’ai pas respecté mes coéquipiers en sortant deux jours avant un match. J’ai fait une erreur, je suis sûr à 100% que ça ne se reproduira plus. Je n’aurais pas dû faire ça, je pense que j’ai mal agi, a reconnu le jeune joueur. J’ai fait un mauvais choix par rapport à plein de choses. Je n’ai pas su dire non à la tentation", a déclaré le Canari. Une attitude sans doute apprécié par son entraîneur Sergio Conceiçao Une attitude sans doute apprécié par son entraîneur Sergio Conceiçao

