EdF : Deschamps se justifie pour Lacazette « Par Romain Rigaux - Le 16/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré ses bonnes performances avec Lyon, l'attaquant Alexandre Lacazette (25 ans, 23 matchs et 22 buts en L1 cette saison) n'a pas été convoqué en équipe de France par Didier Deschamps dans la liste des 24 pour affronter le Luxembourg (25 mars) et l'Espagne (28 mars). Pour le sélectionneur, il n'y a pas de place de libre à son poste actuellement. Et pas seulement pour une question de forme. "Il fait ce qu'il faut. Après, j'ai des choix à faire. Les trois autres attaquants axiaux c'est parce qu'ils sont déjà venus et ils ont de la complicité et j'ai choisi Kylian parce que je voulais le voir. Alex est performant, ça fait partie des choix très difficiles. Je ne peux que l'inciter à continuer sur ce qu'il fait. Il n'y a rien qui puisse empêcher qu'il revienne avec nous", a déclaré Deschamps. Le Lyonnais va devoir se montrer très patient... Le Lyonnais va devoir se montrer très patient...

