PSG : Verratti répond à L'Equipe « Par Romain Rigaux - Le 16/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le 10 mars dernier, L'Equipe affirmait que Marco Verratti (24 ans, 20 matchs et 2 buts en L1 cette saison) et Blaise Matuidi (29 ans, 25 matchs et 1 but en L1 cette saison) étaient sortis en boîte de nuit la veille du départ pour Barcelone, deux jours avant le naufrage sur la pelouse du Camp Nou. Dans un communiqué de son avocat, le milieu de terrain italien contre-attaque. "Marco Verratti affirme de la manière la plus absolue que l’information contenue dans l’article est totalement fausse. Cet article est un mensonge absolu. Monsieur Marco Verratti ainsi que Blaise Matuidi n’ont jamais été présents à cette soirée. Monsieur Verratti était à son domicile avec sa femme et son fils dans la soirée du 6 mars, la veille de son départ à Barcelone", peut-on lire. "Les informations parues dans le quotidien portent gravement atteinte à l’image de Monsieur Marco Verratti, comme joueur, époux et père de famille. Ces informations font faussement penser que Monsieur Marco Verratti mène une vie dissolue avant un match important", poursuit Me Carlo Alberto Brusa. L'avocat termine en indiquant que Verratti l'a mandaté en vue d'une action judiciaire contre le journal. L'avocat termine en indiquant que Verratti l'a mandaté en vue d'une action judiciaire contre le journal.

