Man Utd : Ibrahimovic reste mystérieux « Par Romain Rigaux - Le 16/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme la saison dernière au Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 25 matchs et 15 buts en Premier League cette saison) a choisi de faire durer le suspense concernant son avenir à Manchester United. Alors que l'attaquant suédois est sous contrat jusqu'en juin prochain et possède une année supplémentaire en option, il reste mystérieux sur son avenir. "Moi, à Naples ? On ne sait jamais… Mais je suis bien ici. L’année prochaine ? J’ai signé pour une saison, avec une année en option. Le championnat est bientôt fini, je veux m’amuser et faire la différence. Je ne sais pas ce qui se passer, parce que je suis sincère", a confié le Red Devil au Corriere dello Sport. Manchester United et José Mourinho espèrent le conserver une saison de plus. Manchester United et José Mourinho espèrent le conserver une saison de plus.

