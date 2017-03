Atletico : Griezmann confirme la tendance Par Romain Rigaux - Le 16/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Longtemps annoncé du côté de Manchester United pour la saison prochaine, Antoine Griezmann (25 ans, 39 matchs et 21 buts toutes compétitions cette saison) semble finalement bien parti pour rester au moins une année de plus à l'Atletico Madrid. Après la qualification contre le Bayer Leverkusen (4-2, 0-0) mercredi soir en Ligue des Champions, l'attaquant français a encore tenu à calmer les rumeurs sur un éventuel départ. "J’ai un contrat. Il faut une offre et que le club ait envie de me vendre. Ensuite, il faut que moi j’ai envie de partir. Il y a beaucoup de choses. Je suis bien ici. Ma famille est bien. C’est le plus important. Il y a le soleil toute l’année, ça aide aussi (rires)", a confié le Tricolore sur beIN Sports. Griezmann pourrait donc encore profiter du soleil espagnol et évoluer dans le nouveau stade de l'Atletico Madrid la saison prochaine. Griezmann pourrait donc encore profiter du soleil espagnol et évoluer dans le nouveau stade de l'Atletico Madrid la saison prochaine.

