Monaco : les stats impressionnantes de Mbappé « Par Romain Rigaux - Le 16/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mais où s'arrêtera Kylian Mbappé (18 ans, 31 matchs et 17 buts toutes compétitions cette saison) ? Mercredi soir, le jeune attaquant a lancé l'AS Monaco vers le succès en inscrivant le premier but face à Manchester City (3-1) en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Déjà impressionnant à l'aller (3-5) avec un but sur la pelouse de Manchester City, Mbappé a donc remis ça au stade Louis-II, inscrivant au passage sa 11e réalisation en dix rencontres ! A chaque fois qu'il a démarré titulaire depuis le mois de février, il a marqué. Soit 11 buts lors de ses huit dernières titularisations. Impressionnant ! A noter qu'il est également le plus jeune joueur dans le top 50 des buteurs en Europe avec 17 réalisations toutes compétitions confondues. A noter qu'il est également le plus jeune joueur dans le top 50 des buteurs en Europe avec 17 réalisations toutes compétitions confondues.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+